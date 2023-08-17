В Союзе пенсионеров России поддержали идею освободить пенсионеров от уплаты НДФЛ при сдаче жилья

Руководитель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский прокомментировал предложение освободить пенсионеров от уплаты НДФЛ при сдаче жилья.

«Я отношусь положительно к любым инициативам, которые дают возможность повысить доходы наших пенсионеров», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, данная инициатива требует уточнения — освобождение от НДФЛ не должно касаться случаев, когда пенсионер сдаёт десятки квартир в рамках собственного бизнеса.

Как отметил Рязанский, налоговые льготы нужно применять к «нормальным жизненным ситуациям, в которых у людей пожилого возраста появляется жильё, которое можно сдать в аренду и пополнить свои доходы».

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил освободить пенсионеров от уплаты НДФЛ при сдаче квартир в аренду.