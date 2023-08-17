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В Союзе пенсионеров России поддержали идею освободить пенсионеров от уплаты НДФЛ при сдаче жилья

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Руководитель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский прокомментировал предложение освободить пенсионеров от уплаты НДФЛ при сдаче жилья.
В Союзе пенсионеров России поддержали идею освободить пенсионеров от уплаты НДФЛ при сдаче жилья
  • РИА Новости

«Я отношусь положительно к любым инициативам, которые дают возможность повысить доходы наших пенсионеров», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, данная инициатива требует уточнения — освобождение от НДФЛ не должно касаться случаев, когда пенсионер сдаёт десятки квартир в рамках собственного бизнеса.

Как отметил Рязанский, налоговые льготы нужно применять к «нормальным жизненным ситуациям, в которых у людей пожилого возраста появляется жильё, которое можно сдать в аренду и пополнить свои доходы».

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил освободить пенсионеров от уплаты НДФЛ при сдаче квартир в аренду.

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