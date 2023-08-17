Путин, Собянин и Воробьёв открыли движение по МЦД-3

Российский президент Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв открыли движение по МЦД-3.

Церемония открытия движения прошла по видеосвязи из московского «Манежа».

«Разрешаю (запустить движение. — RT)», — отметил президент.

Собянин сообщил, что МЦД-3 объединит северо-запад Москвы и Московской области и юго-восток, Ленинградское направление и Казанское направление. По его словам, была проделана колоссальная работа с РЖД, Московской областью, правительством России под контролем президента России.

Мэр столицы отметил, что с открытием МЦД-3 наземное метро стало доступнее для 3,5 млн человек. Также он заявил, что пересадки с этого диаметра на другие диаметры, на МЦК и на метро будут бесплатными.

В свою очередь, Воробьёв отметил, что открытие МЦД-3 является очень важным событием для жителей Подмосковья. По его словам, 1 млн человек проживает в районах, где пролегает МЦД-3. Воробьёв также добавил, что МЦД предполагает не только современный подвижной состав, но и строительство инфраструктуры и благоустройство для большого количества подмосковных городов.

В церемонии также участвовал глава РЖД Олег Белозёров.

Ранее сообщалось, что Путин приехал на выставку «Год нового транспортного каркаса» в Манеж.