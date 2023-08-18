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Чаще всего россияне ходят в походы по территории Подмосковья и Татарстана

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Анастасия Румянцева
Аналитики провели опрос и выяснили, как часто россияне выезжают на природу с палаткой, что с собой берут и как проводят время. Согласно результатам исследования, которые имеются в распоряжении RT, 70% респондентов регулярно отдыхают с палаткой на природе.
Чаще всего россияне ходят в походы по территории Подмосковья и Татарстана
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Чаще всего россияне ходят в походы по территории Московской области (36%), Республике Татарстан (28%), Нижегородской области (26%), Республике Башкортостан (25%), Калининградской области (8%), Новосибирской области (8%) и Ленинградской области (7%), говорится в опросе онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру».

Как отметили аналитики, самыми полезными в походах предметами почти половина россиян (45%) считает палатку, спальник и спальные принадлежности.

Самыми непопулярными вариантами ответов стали генератор электричества (3%), спортивный инвентарь (3%), гитара (3%) и телескоп (1%), подчёркивается в исследовании.

Как добавили эксперты, трети опрошенных россиян (33%) нравится в походах отсутствие связи и интернета, 31% — возможность посидеть ночью у костра.

Ещё 15% ценят свежий воздух и природу, столько же (15%) любят походы за возможность побывать в новых местах, выяснили специалисты.

Самым сложным в походах четверть россиян (23%) считают наличие комаров и других насекомых, по 12% проголосовали за физическую нагрузку, отсутствие привычных удобств (душ, ванна, туалет), перепады температуры и страх заблудиться.

Всего в исследовании приняли участие более 1,5 тыс. жителей всех регионов России старше 18 лет.

Ранее представители сервисов OneTwoTrip и «Туту.ру» рассказали RT, куда осенью (в бархатный сезон) россияне смогут отправиться в путешествие с наибольшей экономической выгодой.

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