В Иркутской области произошло ДТП с участием девяти автомобилей

Девять автомобилей столкнулись на федеральной трассе «Сибирь» вблизи Ангарска.

Об этом сообщило ГУ МВД по Иркутской области.

ДТП произошло в Ангарском округе в районе Еловской горы федеральной автодороги «Сибирь».

«По предварительной информации, 23-летний водитель грузового автомобиля Shaanxi не обеспечил безопасную скорость движения транспорта и совершил наезд на впереди идущий самосвал HOWO», — говорится в сообщении.

Ранее в Можге в Удмуртии арестовали 33-летнего обвиняемого по делу о гибели 12-летнего мальчика в результате ДТП.