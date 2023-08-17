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В Иркутской области произошло ДТП с участием девяти автомобилей

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Девять автомобилей столкнулись на федеральной трассе «Сибирь» вблизи Ангарска.

Об этом сообщило ГУ МВД по Иркутской области.

ДТП произошло в Ангарском округе в районе Еловской горы федеральной автодороги «Сибирь».

«По предварительной информации, 23-летний водитель грузового автомобиля Shaanxi не обеспечил безопасную скорость движения транспорта и совершил наезд на впереди идущий самосвал HOWO», — говорится в сообщении.

Ранее в Можге в Удмуртии арестовали 33-летнего обвиняемого по делу о гибели 12-летнего мальчика в результате ДТП.

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