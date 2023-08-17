Сотрудники системообразующих заводов ОПК получат льготы при аренде жилья

Работники системообразующих предприятий оборонного комплекса России с 2024 года будут получать льготы при аренде жилья.

Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения АО «Ракетно-космический центр «Прогресс» в Самаре.

Местные работники попросили главу правительства включить их предприятие в список предприятий ОПК, которые обеспечиваются льготным жильём. Мишустин пообещал дать соответствующее распоряжение.

«Со следующего года мы будем обеспечивать арендным жильём большое количество системообразующих предприятий нашего ОПК. И уверен, что ваше предприятие должно туда войти», — приводит ТАСС слова Мишустина.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев попросил Минпромторг и Минобороны подумать о поощрении сотрудников ОПК страны.