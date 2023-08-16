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Медведев попросил Минпромторг и Минобороны подумать о поощрении работников ОПК

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обратился с просьбой к Минпромторгу и Минобороны подумать о поощрении работников оборонно-промышленного комплекса с учётом установления почётного звания «Заслуженный работник ОПК».
Медведев попросил Минпромторг и Минобороны подумать о поощрении работников ОПК
  • РИА Новости

Он напомнил, что президент России Владимир Путин подписал указ об установлении почётного звания «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса».

«Я просил бы Минпромторг и, конечно, Министерство обороны активно использовать эту возможность для поощрения особо отличившихся работников и руководителей оборонной отрасли», — приводит РИА Новости слова Медведева на форуме «Армия-2023».

В июле он сообщал, что российские предприятия ОПК не всегда имеют кадры, чтобы выполнять полученные оборонные заказы.

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