Медведев попросил Минпромторг и Минобороны подумать о поощрении работников ОПК
- РИА Новости
Он напомнил, что президент России Владимир Путин подписал указ об установлении почётного звания «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса».
«Я просил бы Минпромторг и, конечно, Министерство обороны активно использовать эту возможность для поощрения особо отличившихся работников и руководителей оборонной отрасли», — приводит РИА Новости слова Медведева на форуме «Армия-2023».
В июле он сообщал, что российские предприятия ОПК не всегда имеют кадры, чтобы выполнять полученные оборонные заказы.