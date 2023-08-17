Аналитик Юшков спрогнозировал цену барреля нефти марки Brent в сентябре от $80

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что на бирже цена барреля нефти марки Brent в сентябре может составить $80—85.

В беседе с «Газетой.Ru» Юшков предположил, что Федеральная резервная система США не будет повышать свою ключевую ставку.

Аналитик объяснил, что при повышении ставки как в экономике, так и на бирже оказывается меньше денег. Это приводит к снижению спроса, и нефть дешевеет.

Юшков также добавил, что уровень нефтяных котировок будет также зависеть от спроса в Китае и от действий Саудовской Аравии со странами ОПЕК+.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с RT рассказал о факторах, влияющих на цены на нефть.