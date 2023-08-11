Аналитик Деев назвал факторы, наиболее влияющие на нефтяные котировки

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с RT рассказал о факторах, влияющих на цены на нефть.

«Одним из факторов, который наиболее заметно влияет сейчас на нефтяные котировки, является продолжительное добровольное сокращение добычи Саудовской Аравией. Также заметно влияет на цену и растущий мировой спрос. В ближайшие месяцы эти драйверы продолжат давление на рынок», — подчеркнул аналитик.

Как заметил Деев, согласно прогнозам Минэнерго США, во втором полугодии 2023 года цены на нефть вырастут до $87,65 за баррель.

«А в следующем году нас может ждать стоимость эталонного сорта нефти в $86,48 за баррель. И я полностью разделяю прогнозы ведомства», — добавил он.

Ранее на торгах в четверг, 10 августа, цена нефти эталонной марки Brent впервые с января поднималась выше $88 за баррель.

Главной причиной рекордного за полгода повышения котировок эксперты называют рост дефицита на глобальном рынке углеводородов.