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Аналитик Деев назвал факторы, наиболее влияющие на нефтяные котировки

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Анастасия Белоусова
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с RT рассказал о факторах, влияющих на цены на нефть.
Аналитик Деев назвал факторы, наиболее влияющие на нефтяные котировки
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«Одним из факторов, который наиболее заметно влияет сейчас на нефтяные котировки, является продолжительное добровольное сокращение добычи Саудовской Аравией. Также заметно влияет на цену и растущий мировой спрос. В ближайшие месяцы эти драйверы продолжат давление на рынок», — подчеркнул аналитик.

Как заметил Деев, согласно прогнозам Минэнерго США, во втором полугодии 2023 года цены на нефть вырастут до $87,65 за баррель.

«А в следующем году нас может ждать стоимость эталонного сорта нефти в $86,48 за баррель. И я полностью разделяю прогнозы ведомства», — добавил он.

Ранее на торгах в четверг, 10 августа, цена нефти эталонной марки Brent впервые с января поднималась выше $88 за баррель.

Главной причиной рекордного за полгода повышения котировок эксперты называют рост дефицита на глобальном рынке углеводородов.

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