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Все пассажиры задержанных рейсов Red Wings вернулись в Россию

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Все пассажиры задержанных рейсов авиакомпании Red Wings вернулись в Россию, рейсы идут по расписанию.
Все пассажиры задержанных рейсов Red Wings вернулись в Россию
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил перевозчик.

«Авиакомпания Red Wings вторые сутки работает в штатном режиме и вернулась к своему расписанию, опубликованному на сайте. Все пассажиры задержанных рейсов вернулись в страну», — говорится в сообщении.

Уточняется, что рейсы в Анталью, Хургаду, на Шри-Ланку, Пхукет, в Шарм-эль-Шейх отправляются по расписанию.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с ненадлежащим оказанием услуг авиакомпанией Red Wings.

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