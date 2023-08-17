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ТАСС: в Москву доставили подозреваемого в причастности к взрыву на АЗС в Махачкале

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В Москву из Дагестана доставлен подозреваемый в причастности к взрыву на АЗС Эльдара Насрулаева для избрания меры пресечения.
ТАСС: в Москву доставили подозреваемого в причастности к взрыву на АЗС в Махачкале
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Эльдара Насрулаева доставили в столичный регион для проведения с ним следственных действий. В ближайшее время Басманный районный суд Москвы изберёт в отношении него меру пресечения», — заявил собеседник агентства.

Как ранее сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, пострадавшими в результате взрыва на АЗС в Дагестане признаны 119 человек, из них 20 — дети.

Погибли 35 человек, в том числе три ребёнка.

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