ТАСС: в Москву доставили подозреваемого в причастности к взрыву на АЗС в Махачкале
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Эльдара Насрулаева доставили в столичный регион для проведения с ним следственных действий. В ближайшее время Басманный районный суд Москвы изберёт в отношении него меру пресечения», — заявил собеседник агентства.
Как ранее сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, пострадавшими в результате взрыва на АЗС в Дагестане признаны 119 человек, из них 20 — дети.
Погибли 35 человек, в том числе три ребёнка.