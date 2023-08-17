Названы чаще всего попадающие в аварии модели автомобилей

Эксперты сервиса проверки истории автомобилей «Автотека» провели исследование и выяснили, какие модели чаще всего участвовали в авариях с января по июль 2023 года с распределением по коробкам передач.

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