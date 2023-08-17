Названы чаще всего попадающие в аварии модели автомобилей
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Об этом сообщает «Российская газета».
Согласно результатам исследования, среди автомобилей с автоматической коробкой передач чаще всего в ДТП попадали Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Kia Optima.
Среди автомобилей с механической коробкой передач первые места в рейтинге по количеству аварий заняли Skoda Rapid, Volkswagen Polo и Hyundai Solaris.
В рейтинге с роботизированной коробкой передач лидируют модели Skoda Octavia, Volkswagen Polo, а также Skoda Rapid.
Среди автомобилей с вариаторной коробкой передач — Renault Kaptur, Nissan Qashqai и ВАЗ (Lada) Vesta.
Ранее сообщалось, что впервые с 2015 года отечественный УАЗ «Пикап» уступил первое место китайскому импортируемому автомобилю Great Wall Poer по количеству продаж в России.