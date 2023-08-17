Узнать больше

Названы чаще всего попадающие в аварии модели автомобилей

Короткая ссылка
Эксперты сервиса проверки истории автомобилей «Автотека» провели исследование и выяснили, какие модели чаще всего участвовали в авариях с января по июль 2023 года с распределением по коробкам передач.
Названы чаще всего попадающие в аварии модели автомобилей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Российская газета».

Согласно результатам исследования, среди автомобилей с автоматической коробкой передач чаще всего в ДТП попадали Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Kia Optima.

Среди автомобилей с механической коробкой передач первые места в рейтинге по количеству аварий заняли Skoda Rapid, Volkswagen Polo и Hyundai Solaris.

В рейтинге с роботизированной коробкой передач лидируют модели Skoda Octavia, Volkswagen Polo, а также Skoda Rapid.

Среди автомобилей с вариаторной коробкой передач — Renault Kaptur, Nissan Qashqai и ВАЗ (Lada) Vesta.

Ранее сообщалось, что впервые с 2015 года отечественный УАЗ «Пикап» уступил первое место китайскому импортируемому автомобилю Great Wall Poer по количеству продаж в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить