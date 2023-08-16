Автомобиль китайской марки стал самым популярным пикапом в России

Впервые с 2015 года отечественный УАЗ Пикап уступил первое место китайскому импортируемому автомобилю Great Wall Poer по количеству продаж в России.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование «Открытие Авто».

Уточняется, что машина имеет увеличенное число модификаций и относительно демократичную цену. Благодаря поддержке дистрибьютера автомобиль можно приобрести дешевле 2,5 млн рублей.

На третьем месте в рейтинге оказался Mitsubishi L200.

Ранее экономист, антикризисный менеджер Павел Кобяк в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о ситуации на кредитном рынке России. Он заявил, что на данный момент, в частности, отмечается положительная динамика в сфере выдачи автокредитов.