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Автомобиль китайской марки стал самым популярным пикапом в России

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Впервые с 2015 года отечественный УАЗ Пикап уступил первое место китайскому импортируемому автомобилю Great Wall Poer по количеству продаж в России.
Автомобиль китайской марки стал самым популярным пикапом в России
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование «Открытие Авто».

Уточняется, что машина имеет увеличенное число модификаций и относительно демократичную цену. Благодаря поддержке дистрибьютера автомобиль можно приобрести дешевле 2,5 млн рублей.

На третьем месте в рейтинге оказался Mitsubishi L200.

Ранее экономист, антикризисный менеджер Павел Кобяк в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о ситуации на кредитном рынке России. Он заявил, что на данный момент, в частности, отмечается положительная динамика в сфере выдачи автокредитов.

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