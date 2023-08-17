В Псковской области ФСБ пресекла попытку сбора украинцем сведений для СБУ

Сотрудники УФСБ России по Псковской области пресекли попытку шпионажа в интересах спецслужб Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

«Управление ФСБ России по Псковской области пресекло попытку сбора гражданином Украины сведений в интересах специальных служб Украины», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что уроженец Днепропетровска был задержан на въезде в Россию, ему поручили собрать информацию о военнослужащих пограничных органов.

Ранее сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю пресекли шпионскую деятельность жителя Украины в Херсонской области.