Узнать больше

«Ведомости»: власти России решили пока не ужесточать валютный контроль

Короткая ссылка
Российские власти приняли решение пока не устанавливать нормативы продажи экспортёрами валютной выручки и не вводить ограничения на движение капитала, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Отмечается, что договорённость была достигнута на встрече президента России Владимира Путина с членами правительства и главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной.

Согласно данным источников, кабмин сумел неформально договориться с экспортёрами насчёт увеличения продажи валютной выручки, принято решение ограничиться мониторингом их действий.

Представители от бизнеса согласились продавать больше выручки.

Ранее экономист преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Владислав Гинько в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал динамику курса доллара.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить