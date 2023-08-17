«Ведомости»: власти России решили пока не ужесточать валютный контроль
Отмечается, что договорённость была достигнута на встрече президента России Владимира Путина с членами правительства и главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной.
Согласно данным источников, кабмин сумел неформально договориться с экспортёрами насчёт увеличения продажи валютной выручки, принято решение ограничиться мониторингом их действий.
Представители от бизнеса согласились продавать больше выручки.
Ранее экономист преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Владислав Гинько в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал динамику курса доллара.