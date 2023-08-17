«Ведомости»: власти России решили пока не ужесточать валютный контроль

Российские власти приняли решение пока не устанавливать нормативы продажи экспортёрами валютной выручки и не вводить ограничения на движение капитала, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.