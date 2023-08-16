Экономист Хазанов: лучше хранить валюту дома и в банке

Кандидат экономических наук Леонид Хазанов рассказал, где надёжнее всего хранить деньги.

Об этом сообщает Общественная служба новостей.

«Лучше хранить валюту и дома, и в банке, лучше в государственном. Так будет надёжнее», — добавил специалист.

Также он предупредил, что домашнее хранение большой суммы денег не застраховано от рисков.

Ранее экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Владислав Гинько в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал динамику курса доллара.