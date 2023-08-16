Узнать больше

Экономист Хазанов: лучше хранить валюту дома и в банке

Короткая ссылка
Кандидат экономических наук Леонид Хазанов рассказал, где надёжнее всего хранить деньги.
Экономист Хазанов: лучше хранить валюту дома и в банке
  • РИА Новости

Об этом сообщает Общественная служба новостей.

«Лучше хранить валюту и дома, и в банке, лучше в государственном. Так будет надёжнее», — добавил специалист.

Также он предупредил, что домашнее хранение большой суммы денег не застраховано от рисков.

Ранее экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Владислав Гинько в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал динамику курса доллара.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить