Мэр Зернограда Ростовской области заявила о диверсии на городском водоводе

Глава администрации Зерноградского городского поселения Ирина Полищук заявила о диверсии на городском водоводе.

Об этом она сообщила в своём видеообращении, опубликованном в Telegram.

По её словам, специалисты местного ЖКХ зафиксировали изменение параметров работы магистрального водовода, после чего выехавшими на обследование специалистами было зафиксировано, что кто-то специально повредил инфраструктуру техникой.

«Сегодня при обследовании они поняли, что это диверсия, потому что это не просто прорыв, а ездила техника и начала копать, искать наш водовод, чтобы его повредить», — сказала Полищук.

Она добавила, что обратилась с заявлением в полицию.

Ранее Самарский районный суд отправил под стражу подозреваемого в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).