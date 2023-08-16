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Мэр Зернограда Ростовской области заявила о диверсии на городском водоводе

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Глава администрации Зерноградского городского поселения Ирина Полищук заявила о диверсии на городском водоводе.
Мэр Зернограда Ростовской области заявила о диверсии на городском водоводе
  • Gettyimages.ru

Об этом она сообщила в своём видеообращении, опубликованном в Telegram.

По её словам, специалисты местного ЖКХ зафиксировали изменение параметров работы магистрального водовода, после чего выехавшими на обследование специалистами было зафиксировано, что кто-то специально повредил инфраструктуру техникой.

«Сегодня при обследовании они поняли, что это диверсия, потому что это не просто прорыв, а ездила техника и начала копать, искать наш водовод, чтобы его повредить», — сказала Полищук.

Она добавила, что обратилась с заявлением в полицию.

Ранее Самарский районный суд отправил под стражу подозреваемого в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).

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