Мэр Зернограда Ростовской области заявила о диверсии на городском водоводе
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Об этом она сообщила в своём видеообращении, опубликованном в Telegram.
По её словам, специалисты местного ЖКХ зафиксировали изменение параметров работы магистрального водовода, после чего выехавшими на обследование специалистами было зафиксировано, что кто-то специально повредил инфраструктуру техникой.
«Сегодня при обследовании они поняли, что это диверсия, потому что это не просто прорыв, а ездила техника и начала копать, искать наш водовод, чтобы его повредить», — сказала Полищук.
Она добавила, что обратилась с заявлением в полицию.
Ранее Самарский районный суд отправил под стражу подозреваемого в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).