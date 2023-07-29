Суд в Самаре арестовал подозреваемого в диверсии на Куйбышевском НПЗ
- РИА Новости
Отмечается, что он отправится в СИЗО на два месяца.
«Избрать в качестве меры пресечения заключение под стражу на два месяца», — цитирует судью Светлану Теплову ТАСС.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в совершении диверсии на Куйбышевском НПЗ в Самаре полностью признал вину.
28 июля стало известно о возбуждении уголовного дело из-за диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре. Мужчина устроил на предприятии взрыв.