Суд в Самаре арестовал подозреваемого в диверсии на Куйбышевском НПЗ

Самарский районной суд отправил под стражу подозреваемого в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Сергея Окрушко.

Отмечается, что он отправится в СИЗО на два месяца.

«Избрать в качестве меры пресечения заключение под стражу на два месяца», — цитирует судью Светлану Теплову ТАСС.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в совершении диверсии на Куйбышевском НПЗ в Самаре полностью признал вину.

28 июля стало известно о возбуждении уголовного дело из-за диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре. Мужчина устроил на предприятии взрыв.