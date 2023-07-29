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Суд в Самаре арестовал подозреваемого в диверсии на Куйбышевском НПЗ

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Самарский районной суд отправил под стражу подозреваемого в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Сергея Окрушко.
Суд в Самаре арестовал подозреваемого в диверсии на Куйбышевском НПЗ
  • РИА Новости

Отмечается, что он отправится в СИЗО на два месяца.

«Избрать в качестве меры пресечения заключение под стражу на два месяца», — цитирует судью Светлану Теплову ТАСС.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в совершении диверсии на Куйбышевском НПЗ в Самаре полностью признал вину.

28 июля стало известно о возбуждении уголовного дело из-за диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре. Мужчина устроил на предприятии взрыв.

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