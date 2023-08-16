Путин призвал не расслабляться в преддверии нового тайфуна на Дальнем Востоке

Необходимо пристально следить за ситуацией с тайфуном «Лан», который приближается к Дальнему Востоку, и не расслабляться. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством.

Глава МЧС Александр Куренков сообщил о последствиях в связи с прошедшим тайфуном «Ханун» и предупредил, что к Дальнему Востоку уже приближается новый тайфун. По его словам, связанная с ним нагрузка ожидается «чуть полегче, чем в прошлом году».

«Расслабляться нельзя. Полегче, побольше — там сейчас непонятно. Ясно, что прогноз есть, но всё равно надо внимательно мониторить ситуацию», — отметил Путин.

В свою очередь, Куренков добавил, что Приморскому краю необходима финансовая поддержка из-за большого числа пострадавших. Глава государства распорядился организовать соответствующий процесс между местными властями, подчеркнув, что это нужно сделать «как можно быстрее».

Ранее глава МЧС отчитался Путину, что из зоны подтопления в Приморском крае эвакуировано более 4,5 тыс. человек.