МЧС: из зоны подтопления в Приморском крае эвакуировано более 4500 человек

Глава МЧС Александр Куренков заявил во время совещания с президентом России Владимиром Путиным, что из зоны подтопления в Приморском крае эвакуировано более 4,5 тыс. человек.

«Из зоны подтопления эвакуировано более 4,5 тыс. человек, в том числе 715 детей. На данный момент в восьми пунктах временного размещения находятся 275 человек, в том числе 62 ребёнка», — сказал министр.

По его словам, для оказания помощи населению привлечены аэромобильные группировки ГУ МЧС России по Приморскому краю и Амурского спасательного центра МЧС России.

Ранее сообщалось, что в Приморье начались сильные дожди из-за тайфуна «Лан».