В Клину обнаружили останки более 50 красноармейцев

Останки более 50 красноармейцев обнаружены на Зубовском повороте в подмосковном Клину, где во время Великой Отечественной войны проходила одна из линий обороны Москвы.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу администрации Клина.

В ведомстве уточнили, что «Вахта памяти» в Клину проводится уже 18 лет, а у памятника на развилке Зубово-Шевляково — шесть. За это время удалось обнаружить останки более 100 бойцов.

Участникам межрегиональной «Вахты памяти» помогали проводить раскопки жители Клина, сводный отряд АСПО «Возвращение» из Свердловской области, а также поисковики из Коломны.

Ранее сообщалось, что в Волосовском районе Ленинградской области найдено массовое захоронение времён Великой Отечественной войны. Там могут находиться останки порядка 2 тыс. расстрелянных заключённых концлагеря «Дулаг-102».