В Клину обнаружили останки более 50 красноармейцев
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу администрации Клина.
В ведомстве уточнили, что «Вахта памяти» в Клину проводится уже 18 лет, а у памятника на развилке Зубово-Шевляково — шесть. За это время удалось обнаружить останки более 100 бойцов.
Участникам межрегиональной «Вахты памяти» помогали проводить раскопки жители Клина, сводный отряд АСПО «Возвращение» из Свердловской области, а также поисковики из Коломны.
Ранее сообщалось, что в Волосовском районе Ленинградской области найдено массовое захоронение времён Великой Отечественной войны. Там могут находиться останки порядка 2 тыс. расстрелянных заключённых концлагеря «Дулаг-102».