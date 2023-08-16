Узнать больше

В Клину обнаружили останки более 50 красноармейцев

Короткая ссылка
Останки более 50 красноармейцев обнаружены на Зубовском повороте в подмосковном Клину, где во время Великой Отечественной войны проходила одна из линий обороны Москвы.
В Клину обнаружили останки более 50 красноармейцев
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу администрации Клина.

В ведомстве уточнили, что «Вахта памяти» в Клину проводится уже 18 лет, а у памятника на развилке Зубово-Шевляково — шесть. За это время удалось обнаружить останки более 100 бойцов.

Участникам межрегиональной «Вахты памяти» помогали проводить раскопки жители Клина, сводный отряд АСПО «Возвращение» из Свердловской области, а также поисковики из Коломны.

Ранее сообщалось, что в Волосовском районе Ленинградской области найдено массовое захоронение времён Великой Отечественной войны. Там могут находиться останки порядка 2 тыс. расстрелянных заключённых концлагеря «Дулаг-102».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить