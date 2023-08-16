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Жители Тюменской области направили 2,9 млрд рублей средств маткапитала на оплату ипотеки

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Жители Тюменской области направили с начала 2023 года 2,9 млрд рублей средств маткапитала на оплату ипотечных кредитов.
Жители Тюменской области направили 2,9 млрд рублей средств маткапитала на оплату ипотеки
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального отделения Соцфонда России.

«С начала года 767 семей использовали материнский капитал на прямую покупку жилья без привлечения кредитных средств. По заявлениям таких семей ОСФР по Тюменской области перечислил в этом году 395 млн рублей», — заявили в ведомстве.

Ещё более 5000 семей оплатили кредиты в банках на общую сумму около 2,9 млрд рублей.

Также стало известно, что родители в Хабаровском крае получили около 80 млн рублей — мера поддержки предусмотрена за рождение первого ребёнка, передаёт newizv.ru. Ей воспользовались 1836 семей.

«По нацпроекту «Демография» семьям с детьми предоставляют сразу несколько выплат, в числе которых и выплата при рождении первого ребёнка. В 2023 году её сумма составляет 42 240 рублей — двукратный размер прожиточного минимума для детей», — отметила Ольга Кучаева, начальник отдела организации и методологии предоставления мер социальной поддержки Министерства соцзащиты Хабаровского края.

Ранее в Подмосковье рассказали о социальных выплатах семьям к началу учебного года.

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