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В Подмосковье рассказали о социальных выплатах семьям к началу учебного года

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что одна из важных задач в преддверии учебного года — поддержка малообеспеченных и многодетных семей.
В Подмосковье рассказали о социальных выплатах семьям к началу учебного года
  • Gettyimages.ru
  • © VinokurovYury

Об этом сообщает телеканал «360».

«Цель — проявить внимание и заботу о многодетных семьях, о тех, кто нуждается в нашей поддержке при подготовке детей в школу. Это семьи с разным достатком», — отметил Воробьёв.

Более 68 тыс. многодетных семей уже получили выплаты по 3 тыс. рублей на школьную форму для каждого ребёнка.

«Также с этого года по поручению Андрея Юрьевича ввели новую выплату на школьную форму многодетным семьям с низкими доходами. Она составляет 10 тыс. рублей на каждого ребёнка. Количество получателей — около 30 тыс. человек», — уточнила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Кроме того, действует выплата для малообеспеченных семей, в которых воспитывают детей-инвалидов, — 13 тыс. рублей на питание и школьную форму. Её предоставили 2 тыс. жителей.

Ранее «Радио 1» сообщило, что в Подмосковье в первый класс в 2023 году пойдут 120 тыс. детей.

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