По программе КРТ в Москве реорганизуют участки бывшей промзоны «Прожектор»
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Уточняется, что после реорганизации в квартале появится более 1,7 тыс. новых рабочих мест.
Так, глава департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что планируется построить 312 тыс. кв. м жилых площадей по программе реновации и 99 тыс. кв. м общественно-деловых объектов.
Также на месте бывшей промзоны появятся поликлиника, две школы и три детских сада и торговый центр.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице в настоящее время инвесторы реализуют 41 проект комплексного развития территорий (КРТ), 23 из них включают строительство новых детских садов и школ.