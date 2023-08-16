По программе КРТ в Москве реорганизуют участки бывшей промзоны «Прожектор»

Два участка бывшей промзоны «Прожектор» в Перове, на востоке столицы, реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). На реализацию проекта выделено 55 млрд рублей, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН.

Уточняется, что после реорганизации в квартале появится более 1,7 тыс. новых рабочих мест.

Так, глава департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что планируется построить 312 тыс. кв. м жилых площадей по программе реновации и 99 тыс. кв. м общественно-деловых объектов.

Также на месте бывшей промзоны появятся поликлиника, две школы и три детских сада и торговый центр.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице в настоящее время инвесторы реализуют 41 проект комплексного развития территорий (КРТ), 23 из них включают строительство новых детских садов и школ.