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По программе КРТ в Москве реорганизуют участки бывшей промзоны «Прожектор»

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Два участка бывшей промзоны «Прожектор» в Перове, на востоке столицы, реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). На реализацию проекта выделено 55 млрд рублей, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По программе КРТ в Москве реорганизуют участки бывшей промзоны «Прожектор»
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Уточняется, что после реорганизации в квартале появится более 1,7 тыс. новых рабочих мест.

Так, глава департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что планируется построить 312 тыс. кв. м жилых площадей по программе реновации и 99 тыс. кв. м общественно-деловых объектов. 

Также на месте бывшей промзоны появятся поликлиника, две школы и три детских сада и торговый центр.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице в настоящее время инвесторы реализуют 41 проект комплексного развития территорий (КРТ), 23 из них включают строительство новых детских садов и школ.

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