Собянин: в Москве по проектам КРТ построят 19 школ и 23 детсада

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице в настоящее время инвесторы реализуют 41 проект комплексного развития территорий (КРТ), 23 из них включают строительство новых детских садов и школ.

Об этом информирует НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Больше всего объектов образования появится в САО, СВАО и ЮЗАО.

Так, в Войковском районе на территории бывшей промзоны «Братцево» построят школу на 750 учеников и детский сад на 325 воспитанников. На месте бывшей промзоны «Кунцево» возведут два детских сада, рассчитанных на 100 и 350 детей.

Всего по проектам КРТ запланировано создание 23 детских садов и 19 школ, уточнил Собянин.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в республике планируют отремонтировать 365 зданий школ до 2026 года.