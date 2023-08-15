Собянин: в Москве по проектам КРТ построят 19 школ и 23 детсада
Об этом информирует НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.
Больше всего объектов образования появится в САО, СВАО и ЮЗАО.
Так, в Войковском районе на территории бывшей промзоны «Братцево» построят школу на 750 учеников и детский сад на 325 воспитанников. На месте бывшей промзоны «Кунцево» возведут два детских сада, рассчитанных на 100 и 350 детей.
Всего по проектам КРТ запланировано создание 23 детских садов и 19 школ, уточнил Собянин.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в республике планируют отремонтировать 365 зданий школ до 2026 года.