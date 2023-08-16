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В КБМ заявили о росте поставок ракет для «Искандеров» в ВС России

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Гендиректор Научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» Сергей Питиков заявил, что поставки в войска ракет для «Искандеров» выросли в несколько раз с начала СВО.
В КБМ заявили о росте поставок ракет для «Искандеров» в ВС России
  • РИА Новости

Об этом он сказал ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

«Поставки выросли в несколько раз», — заявил он.

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