В КБМ заявили о росте поставок ракет для «Искандеров» в ВС России
Гендиректор Научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» Сергей Питиков заявил, что поставки в войска ракет для «Искандеров» выросли в несколько раз с начала СВО.
- РИА Новости
Об этом он сказал ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.
«Поставки выросли в несколько раз», — заявил он.
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