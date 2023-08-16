В КБМ заявили о росте поставок ракет для «Искандеров» в ВС России

Гендиректор Научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» Сергей Питиков заявил, что поставки в войска ракет для «Искандеров» выросли в несколько раз с начала СВО.

РИА Новости

Об этом он сказал ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос. «Поставки выросли в несколько раз», — заявил он. Ранее в России запустили мелкосерийное производство второй версии российского FPV-дрона-камикадзе «Овод».