Гособвинитель просит дать экс-главе Клинского района Подмосковья 22 года колонии
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Об этом информирует прокуратура Московской области.
Отмечается, что гособвинитель призвал суд признать чиновника виновным в 17 преступлениях, в числе которых — создание преступного сообщества, мошенничество, присвоение, легализация.
«И предложил суду назначить ему окончательное наказание в виде 22 лет лишения свободы со штрафом 117 млн рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.
В декабре 2020 года Постригань по решению суда был приговорён к 15 годам колонии.