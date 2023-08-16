Гособвинитель просит дать экс-главе Клинского района Подмосковья 22 года колонии

Гособвинение запросило 22 года колонии бывшему главе Клинского района Московской области Александру Постриганю за 17 инкриминируемых преступлений.

Об этом информирует прокуратура Московской области.

Отмечается, что гособвинитель призвал суд признать чиновника виновным в 17 преступлениях, в числе которых — создание преступного сообщества, мошенничество, присвоение, легализация.

«И предложил суду назначить ему окончательное наказание в виде 22 лет лишения свободы со штрафом 117 млн рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.

В декабре 2020 года Постригань по решению суда был приговорён к 15 годам колонии.