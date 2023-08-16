Узнать больше

Жильцам повреждённых при взрыве в Махачкале домов выплатят компенсацию

Короткая ссылка
Жителям повреждённых в результате взрыва возле АЗС в Махачкале домов выплатят компенсацию, ведётся сбор заявлений, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.
Жильцам повреждённых при взрыве в Махачкале домов выплатят компенсацию
  • РИА Новости

«Сейчас мы ждём заявлений, для того чтобы провести подсчёт необходимых средств, которые нужно выделить на компенсацию и ликвидацию последствий, после чего процедура выделения средств будет происходить», — цитирует его РИА Новости.

В результате взрыва на АЗС в Махачкале оказались повреждены более 400 строений.

Меликов сообщил, что президент России Владимир Путин предложил республике воспользоваться федеральными мерами поддержки после взрыва в Махачкале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить