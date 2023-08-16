Жильцам повреждённых при взрыве в Махачкале домов выплатят компенсацию
- РИА Новости
«Сейчас мы ждём заявлений, для того чтобы провести подсчёт необходимых средств, которые нужно выделить на компенсацию и ликвидацию последствий, после чего процедура выделения средств будет происходить», — цитирует его РИА Новости.
В результате взрыва на АЗС в Махачкале оказались повреждены более 400 строений.
Меликов сообщил, что президент России Владимир Путин предложил республике воспользоваться федеральными мерами поддержки после взрыва в Махачкале.