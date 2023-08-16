Более 400 строений получили повреждения при взрыве в Махачкале

В результате взрыва на АЗС в Махачкале повреждены более 400 строений, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

«Доложили, что в результате взрыва и пожара пострадало более 400 строений. Большинство из них — это жилые дома. Степень повреждений совершенно разная», — цитирует его ТАСС.

Ранее самолёт Ил-76 МЧС России прибыл в подмосковный Жуковский с 16 пострадавшими при взрыве на АЗС в Дагестане.

Министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева сообщила, что жизни и здоровью пострадавших при взрыва в Махачкале, которые остаются в лечебных учреждениях, ничто не угрожает.