Более 400 строений получили повреждения при взрыве в Махачкале
- РИА Новости
«Доложили, что в результате взрыва и пожара пострадало более 400 строений. Большинство из них — это жилые дома. Степень повреждений совершенно разная», — цитирует его ТАСС.
Ранее самолёт Ил-76 МЧС России прибыл в подмосковный Жуковский с 16 пострадавшими при взрыве на АЗС в Дагестане.
Министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева сообщила, что жизни и здоровью пострадавших при взрыва в Махачкале, которые остаются в лечебных учреждениях, ничто не угрожает.