В Татарстане число происшествий на водоёмах остаётся на уровне 2022 года

Согласно информации ГУ МЧС по Татарстану, в текущем году на водных объектах республики произошло 84 инцидента, что на один меньше, чем в прошлом году за аналогичный период.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на заместителя руководителя Главного управления МЧС России по республике Юрия Венедиктова.

«Данные ведомственного учёта показывают, что практически происшествия остались на уровне прошлого года», — уточнили в ведомстве.

Также сообщается, что зарегистрированное количество погибших составило 62, что на три жертвы больше, чем в предыдущем году.

Ранее стало известно, что с начала лета 2023 года в Республике Удмуртия зафиксировали 155 нарушений на воде, в частности стоянки судов на якоре в запрещённых местах, а также нарушения правил эксплуатации судов.