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С начала лета в Удмуртии зафиксировали 155 нарушений на воде

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С начала лета 2023 года в Республике Удмуртия зафиксировали 155 нарушений на воде, в частности стоянки судов на якоре в запрещённых местах, а также нарушения правил эксплуатации судов.
С начала лета в Удмуртии зафиксировали 155 нарушений на воде
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает udm-info.ru.

В Удмуртии с начала года было зафиксировано 29 происшествий с гибелью людей, трое из которых — дети, на водных объектах.

Для предотвращения происшествий на воде в регионе увеличили количество патрулирований.

Начальник ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Сергей Пряженцев напомнил, что на судоходной реке Кама стоянка судов на якоре запрещена в некоторых местах во избежание столкновения с проходящими мимо крупногабаритными судами.

Ранее сообщалось, что тело двухлетнего мальчика нашли в реке Мульта в Республике Алтай.

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