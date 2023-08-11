С начала лета в Удмуртии зафиксировали 155 нарушений на воде
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Об этом сообщает udm-info.ru.
В Удмуртии с начала года было зафиксировано 29 происшествий с гибелью людей, трое из которых — дети, на водных объектах.
Для предотвращения происшествий на воде в регионе увеличили количество патрулирований.
Начальник ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Сергей Пряженцев напомнил, что на судоходной реке Кама стоянка судов на якоре запрещена в некоторых местах во избежание столкновения с проходящими мимо крупногабаритными судами.
Ранее сообщалось, что тело двухлетнего мальчика нашли в реке Мульта в Республике Алтай.