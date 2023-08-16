Кадыров выразил соболезнования в связи с трагедией в Дагестане

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования народу Дагестана в связи со взрывом на АЗС в Махачкале.

«Выражаю искренние слова соболезнования... Это большая утрата и печальный день не только для всего братского дагестанского народа, но и всех жителей нашей страны», — написал он в Telegram.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что президент России Владимир Путин предложил республике воспользоваться федеральными мерами поддержки после взрыва в Махачкале.

Власти Дагестана отметили, что 13 из 35 погибших при пожаре и взрыве в автосервисе и на автозаправочной станции в Махачкале опознаны.