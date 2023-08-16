На «Индустриальные каникулы» в Тюмень приехали 45 школьников из Мариуполя

На «Индустриальные каникулы» в Тюменский индустриальный университет (ТИУ) приехали 45 школьников из Мариуполя — лидеры Движения первых в возрасте от 14 до 16 лет.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

В рамках «Индустриальных каникул» с 15 по 26 августа школьники смогут познакомиться с Тюменью, ТИУ, а также выбрать будущую профессию.

Кроме того, участникам будет предложено три направления — «Профориентационное», «Культурно-просветительское», а также «Ценности и направления Движения первых».

Ранее сообщалось, что в Тюмени открыли региональный штаб российского движения детей и молодёжи «Движение первых».