На «Индустриальные каникулы» в Тюмень приехали 45 школьников из Мариуполя
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Об этом сообщает «Вслух.ру».
В рамках «Индустриальных каникул» с 15 по 26 августа школьники смогут познакомиться с Тюменью, ТИУ, а также выбрать будущую профессию.
Кроме того, участникам будет предложено три направления — «Профориентационное», «Культурно-просветительское», а также «Ценности и направления Движения первых».
Ранее сообщалось, что в Тюмени открыли региональный штаб российского движения детей и молодёжи «Движение первых».