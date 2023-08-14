Региональный штаб Движения первых открыли в Тюмени

Региональный штаб российского движения детей и молодёжи «Движение первых» открыли в Тюмени.

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня».

Губернатор региона Александр Моор поздравил активистов движения с открытием центра и пожелал, чтобы новое здание стало местом, в котором молодёжь области успешно реализовывала бы интересные проекты.

Штаб с пятью пространствами для коллективной и творческой деятельности занимает площадь более 600 кв. м.

Ранее сообщалось, что Движение первых начало выдавать первоклассникам в ЛНР школьные наборы. Всего до 1 сентября такие наборы получат около 10 тыс. детей.