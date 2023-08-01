«Движение первых» вручит 10 тысяч школьных наборов первоклассникам в ЛНР

«Движение первых» начало выдавать первоклассникам в ЛНР школьные наборы. Всего до 1 сентября такие наборы получат около 10 тыс. детей.

Об этом сообщает газета «Взгляд».

Председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров уточнил, что в набор входят рюкзак, дневник, тетради, наборы для творчества, а также блокнот-планер, значок, сумка для сменной обуви.

Народный фронт и платформа «Россия — страна возможностей» предоставили наборы тетрадей, а российское общество «Знание» — школьный пенал с наполнением и издание графических новелл о героях СВО.

Ранее председатель ассоциации «Родительский комитет» Михаил Богданов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал идею о введении нового стандарта школьной формы.