«Движение первых» вручит 10 тысяч школьных наборов первоклассникам в ЛНР
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает газета «Взгляд».
Председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров уточнил, что в набор входят рюкзак, дневник, тетради, наборы для творчества, а также блокнот-планер, значок, сумка для сменной обуви.
Народный фронт и платформа «Россия — страна возможностей» предоставили наборы тетрадей, а российское общество «Знание» — школьный пенал с наполнением и издание графических новелл о героях СВО.
Ранее председатель ассоциации «Родительский комитет» Михаил Богданов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал идею о введении нового стандарта школьной формы.