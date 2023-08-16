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Сотрудники органов опеки из ДНР и ЛНР прошли стажировку в Подмосковье

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В 2023 году 17 специалистов органов опеки из новых регионов России, в частности ДНР и ЛНР, прошли стажировку в Подмосковье.
Сотрудники органов опеки из ДНР и ЛНР прошли стажировку в Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Министерство социального развития Подмосковья.

В ведомстве отметили, что в рамках стажировки специалисты из Московской области рассказали о методиках работы по защите прав на имущество детей, а также о сопровождении замещающих семей. Кроме того, сотрудники опеки пообщались с психологами и сотрудниками участковых соцслужб.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что выделил деньги из резервного фонда, которые будут потрачены на печать более 2,5 млн книг для библиотек новых регионов страны.

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