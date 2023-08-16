Депутат Лантратова поддержала идею оборудовать детские площадки видеонаблюдением
- РИА Новости
«Идея правильная, но прежде чем её начать реализовывать, надо навести порядок на детских площадках. Переоборудовать их. В Москве действительно они замечательные, новые, современные, очень интересные, а в регионах, особенно в небольших городах, это в основном оставшиеся из прошлого века разбитые качели с дырявыми горками», — отметила парламентарий.
По её словам, на некоторых площадках детям находиться опасно.
«Поэтому будет смешно, если мы первым делом на этих площадках с ямами и ржавым железом начнём устанавливать видеокамеры. Получаю много сообщений из регионов об аварийном состоянии площадок», — добавила Лантратова.
Ранее вице-спикер ГД Чернышов предложил оборудовать детские площадки системами видеонаблюдения.