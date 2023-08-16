Депутат Лантратова поддержала идею оборудовать детские площадки видеонаблюдением

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с RT прокомментировала предложение вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова оборудовать все детские площадки в России системами видеонаблюдения с возможностью просмотра онлайн.

«Идея правильная, но прежде чем её начать реализовывать, надо навести порядок на детских площадках. Переоборудовать их. В Москве действительно они замечательные, новые, современные, очень интересные, а в регионах, особенно в небольших городах, это в основном оставшиеся из прошлого века разбитые качели с дырявыми горками», — отметила парламентарий.

По её словам, на некоторых площадках детям находиться опасно.

«Поэтому будет смешно, если мы первым делом на этих площадках с ямами и ржавым железом начнём устанавливать видеокамеры. Получаю много сообщений из регионов об аварийном состоянии площадок», — добавила Лантратова.

Ранее вице-спикер ГД Чернышов предложил оборудовать детские площадки системами видеонаблюдения.