В ХМАО возросло до двух число погибших из-за взрыва на нефтегазовом месторождении
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Данная информация опубликована в Telegram-канале департамента.
«За минувшие сутки скончался один из пострадавших, ранее госпитализированный в крайне тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что СУ СК по ХМАО возбудил уголовное дело после взрыва на нефтяном месторождении.
Также URA.RU сообщало, что врачи московского ожогового центра имени Вишневского подключились к спасению пострадавших во время взрыва на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО.