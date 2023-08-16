В ХМАО возросло до двух число погибших из-за взрыва на нефтегазовом месторождении

В ХМАО число погибших из-за взрыва на нефтегазовом месторождении возросло до двух. Об этом информирует Департамент здравоохранения региона.

Данная информация опубликована в Telegram-канале департамента.

«За минувшие сутки скончался один из пострадавших, ранее госпитализированный в крайне тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что СУ СК по ХМАО возбудил уголовное дело после взрыва на нефтяном месторождении.

Также URA.RU сообщало, что врачи московского ожогового центра имени Вишневского подключились к спасению пострадавших во время взрыва на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО.