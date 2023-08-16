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Горячий Ключ и Ессентуки возглавили рейтинг курортов с дешёвой посуточной арендой

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В августе самые низкие цены среди российских курортов на посуточную аренду жилья зафиксированы в Горячем Ключе, Ессентуках и Железноводске.
Горячий Ключ и Ессентуки возглавили рейтинг курортов с дешёвой посуточной арендой
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру».

Средняя цена за суточную аренду в Горячем Ключе составляет 2540 рублей, в Ессентуках — 2650 рублей, а в Железноводске — 2780 рублей.

Больше всего цена опустилась по сравнению с прошлым годом в Евпатории — на 15%, составив 2820 рублей. Больше всего поднялась в Железноводске — на 22% и в Хунзахе — на 21%, составив 3350 рублей.

«Цены на курортах в августе традиционно высокие. Средняя цена на посуточную аренду на них составляет сейчас 4200 рублей за сутки», — объяснил основатель, владелец и генеральный директор сервиса «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.

Ранее операционный директор компании YouTravel.me Инна Захарова рассказала о самых бюджетных направлениях отдыха на данный момент. По её словам, из зарубежных это Азербайджан, ОАЭ и Абхазия.

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