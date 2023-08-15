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Турэксперт Захарова назвала Китай одним из самых выгодных направлений августа

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Операционный директор компании YouTravel.me Инна Захарова рассказала о самых бюджетных направлениях на данный момент. По её словам, из зарубежных это Азербайджан, ОАЭ и Абхазия.
Турэксперт Захарова назвала Китай одним из самых выгодных направлений августа
  • Gettyimages.ru
  • © Todd Brown

«Китай стал одним из самых выгодных направлений августа, выбирайте групповые туры, их стоимость ниже индивидуальных на 20—30%», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, на данный момент яхтенный круиз может оказаться выгоднее, чем размещение в отеле.

«Например, тур вдоль Ликийской тропы на яхте обойдётся на 30% дешевле размещения в средней пятёрке в Анталье, а приятных впечатлений будет гораздо больше. Также выгодны яхтенные путешествия в Черногории, организаторы обещают насыщенную программу, а стоимость в среднем на 20% ниже, чем отдых в отеле», — пояснила Захарова.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма, генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян рассказал в беседе с RT, стоит ли покупать тур в период колебаний курса и при каких условиях туроператор может запросить у туриста доплату за путёвку.

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