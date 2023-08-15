Турэксперт Захарова назвала Китай одним из самых выгодных направлений августа
- Gettyimages.ru
- © Todd Brown
«Китай стал одним из самых выгодных направлений августа, выбирайте групповые туры, их стоимость ниже индивидуальных на 20—30%», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, на данный момент яхтенный круиз может оказаться выгоднее, чем размещение в отеле.
«Например, тур вдоль Ликийской тропы на яхте обойдётся на 30% дешевле размещения в средней пятёрке в Анталье, а приятных впечатлений будет гораздо больше. Также выгодны яхтенные путешествия в Черногории, организаторы обещают насыщенную программу, а стоимость в среднем на 20% ниже, чем отдых в отеле», — пояснила Захарова.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма, генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян рассказал в беседе с RT, стоит ли покупать тур в период колебаний курса и при каких условиях туроператор может запросить у туриста доплату за путёвку.