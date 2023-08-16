Собянин рассказал, что по программе реновации в СВАО построили уже 37 домов

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Северо-Восточном административном округе (СВАО) столицы построили уже 37 домов.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Отмечается, что более 86 тыс. жителей города ожидают переезда в новостройки в СВАО.

«Первый этап переселения в округе выполнили на 60%, в шести районах он уже окончен или подходит к завершению», — уточнил чиновник.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что более 128 тыс. жителей столицы получили квартиры по программе реновации.