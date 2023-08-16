В фонтане «Каменный цветок» в центре Екатеринбурга нашли тело мужчины

В фонтане «Каменный цветок» в центре Екатеринбурга обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на представителей Следственного комитета России по Свердловской области.

«Проверка проводится следственным отделом СКР Ленинского района, тело находится на судмедэкспертизе», — рассказали изданию.

Отмечается, что, по предварительным данным, на теле мужчины не обнаружены следы насильственной смерти.

Ранее стало известно, что прохожие нашли в луже на улице в Уссурийске мёртвую женщину и вызвали скорую.