Росгвардия задержала пособников ВСУ, вербовавших жителей Донбасса

Сотрудники Росгвардии совместно с органами военной контрразведки задержали бывших солдат ВСУ, которые пытались завербовать жителей ДНР для участия в боевых действиях на стороне Украины.

«Росгвардейцы задержали двоих пособников, которые обращались к гражданам с предложением о переезде на территорию Украины и вступлении в националистические подразделения ВСУ», — говорится в сообщении.

В июле сообщалось, что украинские спецслужбы на фоне больших потерь личного состава на фронте развернули вербовку иностранных наёмников в Латинской Америке, Ираке и Сирии.

Кроме того, по данным Минобороны России, на фоне угасания интереса к участию в боевых действиях со стороны жителей Польши, Британии и других европейских стран активная вербовка началась в США и Канаде.