В России большинство родителей назвали покупку цветов учителям бесполезной тратой к школе

В «АльфаСтраховании» провели исследование и выяснили, что в России 64% родителей считают покупку цветов и дорогих подарков учителям самой нецелесообразной тратой к 1 сентября.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

При этом 33% родителей признались, что большинство ненужных трат связано с покупкой формы, средняя стоимость которой составляет 5—7 тыс. рублей. По словам родителей, многие дети не носят некоторые элементы одежды, например пиджак или жакет.

27% родителей отметили, что тратят на канцтовары для школы до 5 тыс. рублей. Однако примерно половиной из них дети не пользуются.

Кроме того, больше всего трат приходится на первоклассников и учеников средней школы. Средний чек начинается от 20 тыс. рублей, при этом в эти траты стоимость рюкзака не включена.

Ранее президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина в эфире радио «Комсомольская правда» сообщила, что в преддверии нового учебного года в России фиксируют повышение стоимости школьного набора в среднем на 7—8% по сравнению с прошлым годом.