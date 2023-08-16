В России большинство родителей назвали покупку цветов учителям бесполезной тратой к школе
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Об этом сообщает «Газета.Ru».
При этом 33% родителей признались, что большинство ненужных трат связано с покупкой формы, средняя стоимость которой составляет 5—7 тыс. рублей. По словам родителей, многие дети не носят некоторые элементы одежды, например пиджак или жакет.
27% родителей отметили, что тратят на канцтовары для школы до 5 тыс. рублей. Однако примерно половиной из них дети не пользуются.
Кроме того, больше всего трат приходится на первоклассников и учеников средней школы. Средний чек начинается от 20 тыс. рублей, при этом в эти траты стоимость рюкзака не включена.
Ранее президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина в эфире радио «Комсомольская правда» сообщила, что в преддверии нового учебного года в России фиксируют повышение стоимости школьного набора в среднем на 7—8% по сравнению с прошлым годом.