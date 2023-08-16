Самой популярной страной для пересадки среди туристов из России стала Турция

Самой популярной страной, в которой путешественники из России совершали остановки длительностью от 12 до 72 часов и пересадки на другой транспорт, стала Турция.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные исследования сервиса бронирования отелей МТС Travel.

Так, каждая четвёртая пересадка была сделана в Турции. Из этой страны чаще всего туристы улетали в Италию, Францию и Испанию.

На втором месте — Объединённые Арабские Эмираты.

В тройку лидеров также вошла Белоруссия.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма, генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян рассказал в беседе с RT, стоит ли покупать тур в период колебаний курса и при каких условиях туроператор может запросить у туриста доплату за путёвку.