Самой популярной страной для пересадки среди туристов из России стала Турция
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные исследования сервиса бронирования отелей МТС Travel.
Так, каждая четвёртая пересадка была сделана в Турции. Из этой страны чаще всего туристы улетали в Италию, Францию и Испанию.
На втором месте — Объединённые Арабские Эмираты.
В тройку лидеров также вошла Белоруссия.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма, генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян рассказал в беседе с RT, стоит ли покупать тур в период колебаний курса и при каких условиях туроператор может запросить у туриста доплату за путёвку.