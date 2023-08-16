В Новгородской области могут построить завод по производству солнечных батарей
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Об этом говорится в Telegram-канале «Роскосмоса».
«Завод по строительству солнечных батарей для летательных аппаратов планируют построить в Новгородской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что соглашение о намерениях реализации проекта подписали власти Новгородской области и научно-производственное предприятие «Квант».
Ранее стало известно, что автоматическая межпланетная станция «Луна-25» будет передавать информацию о состоянии своих систем в режиме реального времени на Землю в течение всей миссии.