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В Новгородской области могут построить завод по производству солнечных батарей

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Госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что в Новгородской области планируют построить завод, где будут производить солнечные батареи для летательных аппаратов.
В Новгородской области могут построить завод по производству солнечных батарей
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в Telegram-канале «Роскосмоса».

«Завод по строительству солнечных батарей для летательных аппаратов планируют построить в Новгородской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение о намерениях реализации проекта подписали власти Новгородской области и научно-производственное предприятие «Квант».

Ранее стало известно, что автоматическая межпланетная станция «Луна-25» будет передавать информацию о состоянии своих систем в режиме реального времени на Землю в течение всей миссии.

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