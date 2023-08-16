«Курганмашзавод» оснастит перспективную технику дополнительной защитой

Все виды перспективный техники «Курганмашзавода» планируется оснастить противокумулятивными решётками, заявил главный конструктор АО «Специальное конструкторское бюро машиностроения» (СКБМ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха) Сергей Абдулов.

Он отметил, что на форуме «Армия-2023» показали такую защиту на самоходной противотанковой пушке 2С25 и бронетранспортере БТ-3Ф.

По его словам, противокумулятивные решётки с учётом опыта специальной военной операции стали неотъемлемой составляющей серийных изделий.

«Сегодня ими планируется оснащать и все виды перспективной техники», — цитирует ТАСС Абдулова.

Ранее стало известно, что на форуме «Армия-2023» представили захваченные в ходе спецоперации трофеи.