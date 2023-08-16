«Курганмашзавод» оснастит перспективную технику дополнительной защитой
Он отметил, что на форуме «Армия-2023» показали такую защиту на самоходной противотанковой пушке 2С25 и бронетранспортере БТ-3Ф.
По его словам, противокумулятивные решётки с учётом опыта специальной военной операции стали неотъемлемой составляющей серийных изделий.
«Сегодня ими планируется оснащать и все виды перспективной техники», — цитирует ТАСС Абдулова.
Ранее стало известно, что на форуме «Армия-2023» представили захваченные в ходе спецоперации трофеи.