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Энергетики вернули свет жителям в Дагестане после ЧП на АЗС

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Энергетики вернули свет в дома жителей Кумторкалинского района Дагестана, которые остались без электричества после взрыва возле АЗС.
Энергетики вернули свет жителям в Дагестане после ЧП на АЗС
  • © МЧС РФ

Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго республики.

«Энергоснабжение потребителей, которые остались без электричества в результате ЧП на АЗС, полностью восстановлено», — говорится в сообщении.

В аварийно-восстановительных работах было задействовано три бригады энергетиков в составе 15 человек и семь единиц техники.

Ранее ГУ МЧС России по Республике Дагестан назвало фейком информацию о том, что на место взрыва в Махачкале повторно вызвали пожарные службы из-за сильного задымления.

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