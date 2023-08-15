Энергетики вернули свет жителям в Дагестане после ЧП на АЗС

Энергетики вернули свет в дома жителей Кумторкалинского района Дагестана, которые остались без электричества после взрыва возле АЗС.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго республики.

«Энергоснабжение потребителей, которые остались без электричества в результате ЧП на АЗС, полностью восстановлено», — говорится в сообщении.

В аварийно-восстановительных работах было задействовано три бригады энергетиков в составе 15 человек и семь единиц техники.

Ранее ГУ МЧС России по Республике Дагестан назвало фейком информацию о том, что на место взрыва в Махачкале повторно вызвали пожарные службы из-за сильного задымления.