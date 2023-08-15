МЧС Дагестана опровергло сообщение о повторном задымлении на месте взрыва

ГУ МЧС России по Республике Дагестан назвало фейком информацию о том, что на место взрыва в Махачкале повторно вызвали пожарные службы из-за сильного задымления.

Об этом ведомство написало в Telegram.

Отмечается, что в социальных сетях распространилась информация, что сотрудники полиции вызвали пожарные службы из-за задымления на месте взрыва.

«Главное управление МЧС России по Дагестану сообщает, что данная информация является недостоверной», — говорится в сообщении.

Ранее в Минздраве Дагестана сообщили, что 11 пострадавших в результате взрыва и пожара на АЗС в Махачкале выписали из больницы.

Глава региона Сергей Меликов заявил, что семьи погибших в результате трагедии получат по 1 млн рублей.