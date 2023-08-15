МЧС Дагестана опровергло сообщение о повторном задымлении на месте взрыва
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
Об этом ведомство написало в Telegram.
Отмечается, что в социальных сетях распространилась информация, что сотрудники полиции вызвали пожарные службы из-за задымления на месте взрыва.
«Главное управление МЧС России по Дагестану сообщает, что данная информация является недостоверной», — говорится в сообщении.
Ранее в Минздраве Дагестана сообщили, что 11 пострадавших в результате взрыва и пожара на АЗС в Махачкале выписали из больницы.
Глава региона Сергей Меликов заявил, что семьи погибших в результате трагедии получат по 1 млн рублей.