Адвокат Данильченко рассказала об основаниях для лишения родительских прав

Адвокат, председатель «Коллегии адвокатов Виктории Данильченко» Виктория Данильченко рассказала, какие бывают основания для лишения родительских прав. В частности, такая мера возможна, если отец или мать уклоняются от выполнения своих прямых обязанностей.

«Но если родитель не выполняет эти обязанности из-за тяжёлых обстоятельств и по другим причинам, которые от него не зависят, то его нельзя лишить родительских прав», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

Ещё одно основание — если родители отказываются без уважительных причин забрать ребёнка из роддома, больницы, школы, организации социального обслуживания.

Также родителей могут лишить прав, если они действуют в ущерб интересам своих детей или страдают хроническим алкоголизмом или наркоманией.

Кроме того, основанием может быть жестокое обращение с детьми, умышленное преступление против жизни или здоровья ребёнка, другого родителя, супруга или иного члена семьи.

Ранее руководитель группы юридической помощи «Онлайн» Александр Бударагин рассказал, что оба родителя могут уйти в декрет, если у них двое детей младше трёх лет.