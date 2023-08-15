В Ярославской области создан организационный комитет по переименованию Ростова

В Ярославской области по поручению губернатора региона Михаила Евраева создан организационный комитет по переименованию Ростова в Ростов Великий.

Об этом говорится на сайте регионального правительства.

«По поручению губернатора Михаила Евраева сформирован оргкомитет по переименованию Ростова», — говорится в релизе.

Отмечается, что в комитет вошли более 140 человек.

По словам Евраева, власти обсуждают вопрос переименования города в течение года. Он отметил, что проблема требует логического завершения.

Ожидается, что федеральный закон о переименовании Ростова может быть принят в 2024 году.

Ранее стало известно, что референдум о переименовании Волгограда в Сталинград в ближайшие месяцы проводить не будут.